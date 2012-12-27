У двох областях України знеструмлено 27 населених пунктів

08:56, 27 грудня 2012
Суспільство
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У двох областях України через негоду знеструмлено 27 населених пунктів.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго / Фото : nter.net.ua

В Україні через негоду (пориви вітру та дощ) внаслідок спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач та пориви знеструмлено 27 населених пунктів у двох областях.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Житомирській області знеструмлено 19 населених пунктів, у Волинській – 8.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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