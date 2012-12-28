Депутати пропонують посилити відповідальність за насильство в сім’ї

Про це УНІАН повідомили у прес-службі одного з керівників об’єднання, народного депутата від партії «УДАР» Ірини Геращенко.

Документи спрямовані на попередження насильства у сім’ї, обмеження завуальованої торгівлі дітьми та забезпечення рівного соціального захисту матерів і батьків, які самі виховують дитину.

Зокрема, депутати наголошують, що лише цього року правоохоронні органи отримали майже 85 тисяч заяв щодо домашнього насилля, жертвами якого стають переважно жінки та діти. Як правило, проти таких чоловіків або взагалі не застосовують жодних заходів покарання, або ж присуджують штраф, який часто змушена платити сама родина. Члени МФО пропонують відмовитися від практики накладання штрафів, натомість, активно застосовувати до тих, хто знущається над членами своїх родин, виправні роботи й адміністративний арешт.

Коментуючи свої плани роботи у новій Верховній Раді, члени міжфракційного об'єднання відзначають, що зосередяться на двох ключових темах: відстоювання гендерної рівності, зокрема і в питаннях активного залучення жінок до суспільно-політичного життя; а також розробці та лобіюванні спільних законодавчих ініціатив, що стосуються боротьби з домашнім насиллям, захистом прав жінок і дітей, створенням рівних можливостей для чоловіків і жінок у різних сферах суспільного життя.

На думку членів МФО, у попередньому складі парламенту їм вдалося активізувати тему гендерної рівності та привернути увагу суспільства до неприпустимості будь-якої дискримінації за цим принципом, а також сприяти тому, що політичні партії збільшили присутність жінок у виборчих списках. У новій Верховній Раді представництво жінок збільшено на 2%, і вони краще представлені серед керівництва парламентських комітетів. На думку членів об'єднання, це сприятиме пошуку компромісу, толерантності і професійності роботи українського парламенту.

Співголови об'єднання І.Геращенко, Ірина Бережна (Партія регіонів) та Олена Кондратюк («Батьківщина») наголошують, що у своїй діяльності і надалі проводитимуть активну роботу, аби Україна виконала свої міжнародні зобов'язання в питаннях гендерної рівності і збільшення присутності жінок у владі.

*** У парламенті сьомого скликання до міжфракційного об'єднання «Рівні можливості» увійшло 26 народних депутатів з різних фракцій: Наталя Агафонова, Ольга Бєлькова, Олена Бондаренко, Ірина Горіна, Лілія Гриневич, Марія Іонова, Микола Княжицький, Олександра Кужель, Степан Курпіль, Марія Матіос, Ірина, Мельничук, Валентин Наливайченко, Наталя Новак, Володимир Олійник, Олеся Оробець, Ростислав Павленко, Андрій Пінчук, Таїсія Повалій, Оксана Продан, Павло Розенко, Юрій Стець, Борис Тарасюк, Микола Томенко.