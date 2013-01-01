У Києві завтра відкривається виставка льодово-квіткових скульптур

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, організатором виставки виступає комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

Скульптури з льоду всередині з квітами демонструватимуться щодня з 9.00 до 21.00. Вартість квитка – 25 грн, а для дітей до 7 років та пенсіонерів – вхід безкоштовний.

На проведеній презентації експозицій було представлено десять фігур – по одній від дизайнера з кожного району Києва. Для створення композицій було використано до 1000 різноманітних квітів, в основному – це троянди, цикламени, гвоздики та орхідеї.

Для нарощування прозорого льоду дизайнери використовували спеціальну технологію: макети квітів встановлюються до кріоблоків, після чого впродовж семи днів поетапно та повільно заливають дистильованою водою. Останній штрих експонату – за скульптором, який надає форму льодовій картині.

Під час роботи виставки відвідувачам представлять також розважальну програму. Крім того, на Співочому полі діти зможуть розважитись на атракціонах та помилуватися 18-метровою Новорічною ялинкою.