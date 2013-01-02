У Королевської вирішили дати більше часу на всиновлення українських дітей

Міністерство соціальної політики України внесло зміни до порядку та умов прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, щодо подовження термінів подання відповідних заяв.

Про це йдеться в оприлюдненому та зареєстрованому Міністерством юстиції України відповідному наказі Мінсоцполітики.

Зокрема, відповідно до змін, прийом заявників для подання ними справ здійснюється Міністерством соцполітики щороку в період з третього понеділка січня (раніше було з першого понеділка лютого - УНІАН) до 31 березня, з другого понеділка квітня до 30 червня, з другого понеділка липня до 30 вересня та з другого понеділка жовтня до 10 грудня (раніше було до 30 листопада - УНІАН) відповідно до затвердженого ним графіка та в порядку черговості згідно з книгою реєстрації заявників.

Цей наказ має бути доведений до відома заінтересованих дипломатичних представників іноземних держав, акредитованих в Україні, та Міністерства закордонних справ України.

Наказ Мінсоцполітики набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Документ оприлюднений на офіційному сайті Верховної Ради, проте, як повідомляється, ще не набув чинності.

Міністерство юстиції зареєструвало наказ 19 грудня 2012 року.