У Харкові мешканці будинку, де стався вибух, вселяться назад вже у січні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це під час зустрічі з мешканцями будинку сказав Харківський міський голова Геннадій Кернес.

Він зазначив, що це стосується мешканців усіх квартир, крім квартир на 9, 10, 11 поверхах, які найбільше постраждали від вибуху і потребують більше часу на відновлення. За словами мера, мешканці цих квартир зможуть повернутися до своїх осель до 26 січня.

Г.Кернес зауважив, що плату за житлово-комунальні послуги для мешканців пошкодженого будинку почнуть нараховувати з 1 лютого.

Генеральний директор будівельної компанії «Стальконструкція», яка виконує відновлювальні роботи, Сергій Євель наголосив, що на сьогоднішній день обстежена кожна квартира. За його словами, зараз відновлюють перекриття від 10 до 16 поверху, і ці роботи закінчаться 6 січня.

С.Євель зазначив, що на сьогодні вже відремонтовано ліфти, шахти ліфтів, диски перекриттів. На зовнішніх панелях квартир, де був епіцентр вибуху, встановлюють конструкції з монолітного залізобетону.

У свою чергу головний інженер компанії «Стальконструкція» Микола Мєлєнцов додав, що на відновленні будинку цілодобово працюють 105 будівельників.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня о 17.39 у квартирі на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку у Харкові стався вибух газу. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей (2005 та 2011 р.н.). Постраждало близько 10 осіб. Їх із травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано.

За попередніми даними, вибухнув газовий балон, що викликало пожежу у 4 квартирах. Вибухом зруйновано міжквартирні перегородки, пошкоджено перекриття між 9-м, 10-м та 11-м поверхами, а також несучу конструкцію зовнішньої стіни. Вогнем знищено та пошкоджено майно 4 квартир.

Вибуху в будинку на проспекті Московському, 248-Г в Харкові присвоєно статус надзвичайної події регіонального масштабу.

За попереднім висновком фахівців «Харківміськгазу», вибух у багатоповерхівці міг статися через занесення пошкодженого балона зі скрапленим газом.

За даними Г.Кернеса, правоохоронці затримали чоловіка, який заніс газовий балон у будинок і залишив його на 10-му поверсі. Затриманим виявився батько загиблих дітей, який не проживав разом з родиною. «Він заніс 20-літровий балон і поставив його на 10-му поверсі», - повідомив Г.Кернес.