ДАІ попереджає: на Київ іде мокрий сніг

Як повідомили УНІАН в УДАІ м. Києва, за інформацією Гідрометцентру, у Києві 5-6 січня очікується зниження температури повітря до -3..-5 градусів, можливі опади у вигляді мокрого снігу із дощем, що сприяє появі ожеледиці. Зважаючи на такі погодні умови, Державтоінспекція звертається з проханням до киян і гостей міста своєчасно перевіряти технічний стан своїх транспортних засобів, а також не залишати автомобілі на краю проїжджої частини, аби не перешкоджати нормальному руху транспорту.

Столична ДАІ закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом, дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції, правил маневрування, в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.