Секретаріат Кабміну збільшився на 70 осіб

Збільшення відбулося за рахунок створення трьох служб віце-прем'єр-міністрів, служби міністра Кабінету міністрів і збільшення апарату глави уряду до 52 співробітників.

Про це йдеться у постанові Кабміну №5, опублікованій на офіційному веб-порталі КМУ.

Згідно з постановою, віце-прем'єр-міністрам дозволено мати радників на громадських засадах. Одночасно Мінфіну наказано збільшити обсяг асигнувань, що виділяються на утримання збільшеного Секретаріату.

Цією ж постановою скасовується дія 9 інших постанов, якими, зокрема, чисельність секретаріату Кабміну обмежувалася на рівні 650 фахівців.