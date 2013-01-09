Секретаріат Кабміну збільшився на 70 осіб
04:13, 09 січня 2013Суспільство
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Кабінет міністрів України збільшив чисельність урядового Секретаріату на 70 осіб – до 720.
Збільшення відбулося за рахунок створення трьох служб віце-прем'єр-міністрів, служби міністра Кабінету міністрів і збільшення апарату глави уряду до 52 співробітників.
Про це йдеться у постанові Кабміну №5, опублікованій на офіційному веб-порталі КМУ.
Згідно з постановою, віце-прем'єр-міністрам дозволено мати радників на громадських засадах. Одночасно Мінфіну наказано збільшити обсяг асигнувань, що виділяються на утримання збільшеного Секретаріату.
Цією ж постановою скасовується дія 9 інших постанов, якими, зокрема, чисельність секретаріату Кабміну обмежувалася на рівні 650 фахівців.
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