Азаров нарікає, що українці їдять мало м’яса
15:47, 10 січня 2013Суспільство
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Прем’єр-міністр України Микола Азаров нарікає, що українці хоч і стали їсти більше м’яса, але все еще їдять його менше, ніж жителі інших європейських країн.
Азаров: Ми у два рази відстаємо від Європи / Фото: Кабмін
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав під час зустрічі із провідними експертами-економістами.
Він відзначив, що хоча показник споживання м’яса на одного українця і зріс на 6 кг на рік, та це все ще у півтора рази менше за європейські показники. «Тобто, є можливості для зростання», - сказав М.Азаров.
Крім того, за словами прем’єра, Україна відстає і за показниками офісних і торговельних площ пропорційно до кількості населення.
«Ми у два рази відстаємо від Європи. Хоча останнім часом немало зроблено», - сказав М.Азаров.
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