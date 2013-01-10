Азаров нарікає, що українці їдять мало м’яса

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав під час зустрічі із провідними експертами-економістами.

Він відзначив, що хоча показник споживання м’яса на одного українця і зріс на 6 кг на рік, та це все ще у півтора рази менше за європейські показники. «Тобто, є можливості для зростання», - сказав М.Азаров.

Крім того, за словами прем’єра, Україна відстає і за показниками офісних і торговельних площ пропорційно до кількості населення.

«Ми у два рази відстаємо від Європи. Хоча останнім часом немало зроблено», - сказав М.Азаров.