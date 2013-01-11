Держказначейство відкриває нові рахунки

Вони призначені для зарахування платежів до державного та місцевих бюджетів відповідно до вимог Бюджетного та Податкового кодексів, Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік» та наказу Міністерства фінансів «Про бюджетну класифікацію та її запровадження» (зі змінами та доповненнями).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства доходів і зборів України.

Інформацію щодо реквізитів зазначених рахунків платникам податків необхідно отримати в органах Державної податкової служби за місцем знаходження на обліку або на офіційних веб-сайтах ДПС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі в розділі «Бюджетні рахунки».

Нагадаємо, що Указом Президента України №726/2012 від 24 грудня 2012 року утворено Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної податкової служби України та Державної митної служби України. На міністерство, що утворюється, покладено функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.