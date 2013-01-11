Азаров виступає за створення УБРР

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив на зустрічі з провідними економістами.

«Створення банку реконструкції та розвитку – надзвичайно актуальна для нас тема. Ми могли б у 2013 році вирішити цю проблему. Або, приміром, агентство зі сприяння експортоорієнтованим галузям і підтримки експорту. Ми могли б вирішити це питання? Теж могли б», - підкреслив М.Азаров.

Він звернув увагу, що на порядку денному стоїть ряд питань, вирішення яких дозволило б визначити траєкторію економічного та соціального зростання на 2013-2014 і подальші роки.

Серед таких питань М.Азаров назвав і питання монетарної політики. «У нас є можливість зміни монетарної політики, перш за все, в плані забезпечення доступних кредитів і зниження кредитних ставок? Звичайно є», - запевнив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович у ході засідання Ради регіонів 25 грудня 2012 року заявив, що зростання номінального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2012 році очікується на рівні до 1%, що нижче за бюджетні орієнтири. Також Президент підкреслив, що в результаті меншого зростання економіки бюджетний дефіцит поточного року очікується в розмірі 2,6% ВВП. Разом із тим, за даними Держстату, в третьому кварталі 2012 року ВВП країни скоротився на 1,3% (у третьому кварталі 2011 року цей показник зріс на 6,6%).

Слідом за цією заявою, М.Азаров зазначив, що Україна завершує 2012 рік із невеликим економічним зростанням і, на жаль, країні не вдалося досягти того, що намічалося в економіці через світову кризу й дискримінаційну ціну на газ.

Зазначимо також, що в січні-жовтні 2012 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 12,77 млрд дол., що на 12,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (11,379 млрд дол.).

4 січня 2013 року М.Азаров доручив першому віце-прем'єр-міністру Сергію Арбузову взяти під свій контроль реалізацію програми імпортозаміщення та забезпечити скорочення негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу.