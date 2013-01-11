Азаров виступає за створення УБРР

04:31, 11 січня 2013
Суспільство
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров виступає за створення в Україні банку реконструкції та розвитку, а також державного агентства з підтримки експортоорієнтованих галузей у 2013 році.

Зліва направо: заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло, директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, прем`єр-міністр України Микола Азаров, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерій Геєць та директор Генерального економічного департаменту НБУ Олександр Петрик, 10 січня 2013

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив на зустрічі з провідними економістами.

«Створення банку реконструкції та розвитку – надзвичайно актуальна для нас тема. Ми могли б у 2013 році вирішити цю проблему. Або, приміром, агентство зі сприяння експортоорієнтованим галузям і підтримки експорту. Ми могли б вирішити це питання? Теж могли б», - підкреслив М.Азаров.

Він звернув увагу, що на порядку денному стоїть ряд питань, вирішення яких дозволило б визначити траєкторію економічного та соціального зростання на 2013-2014 і подальші роки.

Серед таких питань М.Азаров назвав і питання монетарної політики. «У нас є можливість зміни монетарної політики, перш за все, в плані забезпечення доступних кредитів і зниження кредитних ставок? Звичайно є», - запевнив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович у ході засідання Ради регіонів 25 грудня 2012 року заявив, що зростання номінального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2012 році очікується на рівні до 1%, що нижче за бюджетні орієнтири. Також Президент підкреслив, що в результаті меншого зростання економіки бюджетний дефіцит поточного року очікується в розмірі 2,6% ВВП. Разом із тим, за даними Держстату, в третьому кварталі 2012 року ВВП країни скоротився на 1,3% (у третьому кварталі 2011 року цей показник зріс на 6,6%).

Слідом за цією заявою, М.Азаров зазначив, що Україна завершує 2012 рік із невеликим економічним зростанням і, на жаль, країні не вдалося досягти того, що намічалося в економіці через світову кризу й дискримінаційну ціну на газ.

Зазначимо також, що в січні-жовтні 2012 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 12,77 млрд дол., що на 12,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (11,379 млрд дол.).

4 січня 2013 року М.Азаров доручив першому віце-прем'єр-міністру Сергію Арбузову взяти під свій контроль реалізацію програми імпортозаміщення та забезпечити скорочення негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу.

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