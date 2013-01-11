Кабмін вимагає обладнати касові апарати модулями безпеки

Відповідні зміни Кабмін затвердив постановою №6 від 9 січня 2013 р., доповнивши пункт 21 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою №199 від 18 лютого 2002 року.

Як зазначено в постанові №6, перелік функціональних вузлів фіскального блоку доповнено «модулем безпеки, який відповідно до технології, розробленої Національним банком, забезпечує здійснення контролю відсутності спотворення або знищення даних про проведені розрахункові операції для реєстратора, який створює контрольну стрічку в електронній формі».

Термін модернізації касових апаратів постановою не встановлено.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба України (ДПСУ) розробила графік навчальних семінарів для підприємців із питань електронної звітності за допомогою касової техніки. Семінари приурочені до введення з 1 січня 2013 року електронної касової стрічки реєстраторів розрахункових операцій, яка є електронною копією розрахункових документів, що зберігається в пам'яті касового апарату або модему, приєднаного до апарату. Раз на добу дані електронної стрічки передаватимуться на загальний сервер опрацювання даних у ДПСУ. На думку співробітників податкової, нововведення дозволить звести нанівець розбіжності між первинною документацією й поданими даними звітності. Завершити навчання планувалося 27 грудня 2012 року.

Незважаючи на те, що вимога використовувати електронну касову стрічку вводиться з 1 січня, підприємцям дадуть півроку на адаптацію нововведення. Протягом 1-го півріччя 2013 року податківці не накладатимуть штрафні санкції на користувачів касових апаратів, що не подають звітність в електронному вигляді. При цьому всі питання, які виникатимуть у підприємців, детально обговорюватимуться як під час тематичних семінарів, так і в рамках консультацій у регіональних органах ДПСУ (зараз - Міністерство доходів і зборів).