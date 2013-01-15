З військової частини вкрали прилади нічного бачення

04:40, 15 січня 2013
Суспільство
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В одній із військових частин, яка дислокується у Чернігівській області, офіцери викрали прилади нічного бачення загальною вартістю 1,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, факт нестачі приладів був виявлений у ході прокурорської перевірки.

"Відомості щодо вчинення військовими службовими особами вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування відповідно до вимог чинного Кримінального процесуального кодексу України". - зазначили у прес-службі Генпрокуратури.

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