З військової частини вкрали прилади нічного бачення
04:40, 15 січня 2013Суспільство
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В одній із військових частин, яка дислокується у Чернігівській області, офіцери викрали прилади нічного бачення загальною вартістю 1,5 млн грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, факт нестачі приладів був виявлений у ході прокурорської перевірки.
"Відомості щодо вчинення військовими службовими особами вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування відповідно до вимог чинного Кримінального процесуального кодексу України". - зазначили у прес-службі Генпрокуратури.
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