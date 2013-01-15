З військової частини вкрали прилади нічного бачення

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, факт нестачі приладів був виявлений у ході прокурорської перевірки.

"Відомості щодо вчинення військовими службовими особами вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування відповідно до вимог чинного Кримінального процесуального кодексу України". - зазначили у прес-службі Генпрокуратури.