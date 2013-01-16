Акула у столичному ТРЦ незабаром помре, якщо не вжити заходів - зоозахисники

Про це заявила у коментарі УНІАН президент Міжнародного товариства захисту тварин «SOS» Тамара Тарнавська.

Вона наголосила, що умови утримання акули - «поза межами людського розуміння». «У акули розбитий ніс, пошкоджені плавники і хвіст. Їй, щоб розвернутися, треба скластися вдвоє, ламаючи хребет», - сказала Т.Тарнавська.

Як повідомила президент товариства «SOS», вона вже звернулася до міжнародних організацій у США та країнах Європи, де їй пояснили, в яких умовах мають утримуватися акули. «Нічого в Ocean Plaza не відповідає вимогам для утримання великої акули. Це все брехня, що вони тут нам розповідають. Але, знаючи Україну, можна слона туди засунути і вони переконають, що слону там дуже зручно», - сказала вона.

Т.Тарнавська припустила, що якщо напередодні акула нерухомо лежала на дні акваріума, то сьогодні вона плаває, тому що «їй зробили якісь уколи, може, їй вкололи наркотики».

«Акула все одно помре незабаром, якщо нічого не буде зроблено. За словами експертів із Балтімора, те, що ми їм описуємо, прогнози взагалі дуже погані для акули», - зауважила Т.Тарнавська.

Вона вважає, що якщо акула помре, її можуть замінити на іншу, а про попередню сказати, що вона «поїхала на відпочинок».

«Вчора були повідомлення, що акула не плаває, а лежить на дні, але зараз я бачу, що вона плаває», - повідомила УНІАН координатор руху «Земляни» Вікторія Світлова, яка перебуває у біля акваріума у ТРЦ.

Вона відзначила, що вимоги зоозахисників, які вони оголосили 12 січня під час акції на захист акули: розширити простір для акули або ж публічно перевести її в один з океанаріумів Європи, не виконуються.

Крім того, за словами В.Світлової, під час акції керівник служби безпеки ТРЦ пообіцяв захисникам тварин, що на 14 січня буде призначено зустріч керівництва Ocean Plaza і працівників, які відповідають за акваріум, з журналістами та громадськими активістами.

«Ми залишили свої контакти, але ніхто на зв’язок не виходив», - сказала В.Світлова і додала, що зоозахисники все ще чекають на встановлення діалогу із ТРЦ.

Також В.Світлова нагадала, що активісти чекають на остаточні висновки ветеринарної служби та екологічної інспекції. «В нас немає великих надій на них, тому що умови утримання у Київському зоопарку теж не відповідають жодним стандартам, а наші контролюючі органи вони влаштовують», - сказала вона.