Міліція продовжує патрулювати дім учительки, яку виживають з Печерська

Міліція за кілька тижнів патрулювання біля будинку київської вчительки Ніни Москаленко, якій погрожують виселенням невідомі особи, не зафіксувала жодних правопорушень.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Як зазначили у ВЗГ, правоохоронцями роти патрульної служби Печерського райуправління міліції цілодобово здійснюється патрулювання будинку за адресою пров. Землянський, 14.

«Задля забезпечення безпечного проживання мешканців зазначеного будинку міліція Печерського райуправління цілодобово виділяє автопатруль у складі трьох правоохоронців», - поінформували у главку, зазначивши, що загалом за час патрулювання будинку було задіяно понад 90 працівників міліції.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2012 року прокуратура Києва зобов’язала міліцію цілодобово охороняти будинок по провулку Землянському, 14, де проживає вчителька Н.Москаленко.

Встановлено, що Н.Москаленко впродовж останніх декількох місяців шість разів зверталася до Печерського райуправління міліції із заявами про підроблення документів на спадщину, блокування невідомими особами проходу до її будинку, повалення паркану та побиття вікон, а також щодо пошкодження невідомими мережі електропостачання, отруєння її собаки та стосовно погроз, що надходять на її адресу від невстановлених осіб.

Як з’ясувалося, усі заяви Н.Москаленко міліцією було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проте належних заходів до встановлення осіб, причетних до вчинення цих правопорушень, а також безпечного її проживання не вжито. Звернення вчительки тривалий час залишалися неперевіреними, підкреслили в прокуратурі.

За інформацією ЗМІ, київська вчителька Н.Москаленко мешкає в будинку у центрі Києва, біля Ботанічного саду. Землю під будинком у вчительки невідомі намагаються забрати вже впродовж року. Орієнтовно ділянку в 20 соток на Печерських пагорбах оцінюють у три мільйони доларів.

Жінці належить 2/3 будинку, власник ще третини невідомий. Однак із квітня від цього власника на адресу Н.Москаленко почали надходити вимоги продати йому її частину будинку. Вчителька з цим не погодилися, і тоді їй почали погрожувати невідомі.

За рік, попри численні заяви Н.Москаленко про напади, правоохоронці доказів злочину не знайшли. Натомість міліція порушила проти неї ряд кримінальних справ.