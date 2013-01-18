Євро на міжбанку росте

У п'ятницю, 18 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1410/8,1450 грн/долл.

На тему: Світовий банк прогнозує, що гривня обвалиться до 8,7 грн за долар

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2693/97, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,8895/10,8965. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3377/79 (четвер — 1,3309/11).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.