Євро на міжбанку росте
10:54, 18 січня 2013Суспільство
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Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 8,1410/8,1450 грн/дол., з євро - 10,8895/10,8965 грн/євро
Нацбанк на ринок учора не виходив
У п'ятницю, 18 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1410/8,1450 грн/долл.
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Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2693/97, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,8895/10,8965. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3377/79 (четвер — 1,3309/11).
У четвер Нацбанк на ринок не виходив.
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