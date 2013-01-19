У Донецьку освятили водопровідну воду

Як передає кореспондент УНІАН, обряд освячення 18 січня провів настоятель Свято-Ігнатіївського храму протоієрей Георгій Гуляєв, який освятив трохи води, набраної з крана, потім освячену воду було додано до загального резервуару водопроводу.

За словами священнослужителя, «водопровідна вода нічим не відрізняється від річкової, і в день Водохреща вода набуває особливої сили, щоб змити людські гріхи». «Воду цього дня благословляє сам Бог, і якщо віруючі не зможуть прийти на богослужіння, вони одержать освячену воду в свій будинок», - сказав Г.Гуляєв.

У свою чергу директор КП «Донецькмісьводоканал» Юрій Перебийніс, який був одним із ініціаторів освячення водопровідної води, наголосив, що йому «хочеться, щоб донеччани пили не тільки якісну воду, а й таку, яка лікує душу і тіло». «Звідси, з Південного водопровідного вузла, вода піде до інших водовузлів, а через них – до всіх споживачів Донецька», - зазначив директор міськводоканалу.