Янукович і Азаров подивилися на освячення води
14:20, 19 січня 2013Політика
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Керівництво держави взяло участь у святкуванні Водохреща в Києві.
Керівництво держави взяло участь у святкуванні Водохреща в Києві.
У день Хрещення Господнього Президент України Віктор Янукович, прем’єр-міністр Микола Азаров, голова Верховної Ради Володимир Рибак були присутні на чині Великого освячення води на Дніпрі у Києві.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Святкову службу у Свято-Покровському соборі відправив предстоятель Української православної церкви, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир.
Також у святкування взяли участь народні депутати, урядовці, представники столичної влади, громадськості та віруючі.
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