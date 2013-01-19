Янукович і Азаров подивилися на освячення води

У день Хрещення Господнього Президент України Віктор Янукович, прем’єр-міністр Микола Азаров, голова Верховної Ради Володимир Рибак були присутні на чині Великого освячення води на Дніпрі у Києві.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Святкову службу у Свято-Покровському соборі відправив предстоятель Української православної церкви, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир.

Також у святкування взяли участь народні депутати, урядовці, представники столичної влади, громадськості та віруючі.