Шахтар не розрахував і вбив ґвалтівника

Як повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, минулого тижня пізно ввечері в районі однієї зі шкіл м. Красноармійська була зґвалтована молода дівчина.

За словами начальника кримінальної міліції Красноармійського МВ Миколи Туровського, коли 21-річна місцева мешканка поверталася з роботи додому, на неї напав невідомий з метою зґвалтування. Опираючись, жертва гукала на допомогу. Її почув місцевий житель, який опинився неподалік, кинувся і припинив злочин.

«Це викликало у зловмисника агресію, і між чоловіками зав'язалася бійка, під час якої винуватець отримав тілесні ушкодження. Чоловік, який прибув на допомогу, викликав наряд міліції і швидку допомогу, - розповів правоохоронець, - дівчину та її кривдника доставили в лікарню, де обом надали медичну допомогу. В ході обстеження у ґвалтівника були встановлені забої та переломи ребер. Через кілька годин фігурант помер. Причина його смерті буде встановлена після проведення всіх необхідних експертиз».

Слідчий відділ красноармійської міліції відкрив кримінальне провадження за ст.ст.152 ч.2, 153 ч.1 Кримінального кодексу України (зґвалтування, вчинене повторно; насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом), що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років .

Але М.Туровський також повідомив, що померлий у лікарні 32-річний ґвалтівник, житель Красноармійського району, був раніше неодноразово судимий. «А чоловік, який кинувся на допомогу, не судимий місцевий житель, але за обставин, що склалися, він перевищив заходи необхідної оборони»,- пояснив начальник кримінальної міліції. Однак він додав, що, «згідно ст.118 Кримінального кодексу України (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця), передбачено покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років». «За цією статтею щодо зазначеного чоловіка, що врятував дівчину, відкрито кримінальне провадження», - сказав М.Туровський, зазначивши, що слідство триває.