Сім'ям загиблих гірників шахти «Комсомолець Донбасу» обіцяють по мільйону

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Донецьку повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

«Є виплати відповідно до Колективного договору, виплати Фонду соцстраху, є виплати, які в межах компанії, і якщо все це разом скласти, то кожна сім'я (загиблого гірника) отримає понад 1 млн грн.», - сказав гендиректор.

Він також повідомив, що стан одного гірника, якому вдалося самостійно врятуватися 3 січня, наразі задовільний.

«Стан четвертої людини задовільний, він перебуває в лікарні. У нас ще з ним не було контактів, спочатку це була певна заборона лікарів. Він є учасником розслідування причин аварії. Говорити детально про його стан сьогодні не зможемо», - додав М.Тимченко.

Як повідомляв УНІАН, на шахті «Комсомолець Донбасу» вранці 3 січня під час підготовчих робіт конвеєрного штреку лави, виникло газодинамічне явище з відвалом породи без подальшого горіння.

У момент пригоди під землею працювали 300 осіб, із них на аварійній дільниці - 4 людини. Один гірник піднявся самостійно, тіло одного шахтаря було відразу знайдено рятувальниками. Тіла двох інших гірників були знайдені ввечері 5 січня.

Факт аварії занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) КК України.