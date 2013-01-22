Сім'ям загиблих гірників шахти «Комсомолець Донбасу» обіцяють по мільйону

18:20, 22 січня 2013
Суспільство
443 0

Сім'ї гірників шахти «Комсомолець Донбасу» (ДТЕК; м. Кіровське, Донецької області), які загинули внаслідок аварії 3 січня, отримають по більш ніж 1 млн грн компенсаційних виплат.

Сім`ям виплатять компенсації / Фото : Vecherka.donetsk.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Донецьку повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

«Є виплати відповідно до Колективного договору, виплати Фонду соцстраху, є виплати, які в межах компанії, і якщо все це разом скласти, то кожна сім'я (загиблого гірника) отримає понад 1 млн грн.», - сказав гендиректор.

Він також повідомив, що стан одного гірника, якому вдалося самостійно врятуватися 3 січня, наразі задовільний.

«Стан четвертої людини задовільний, він перебуває в лікарні. У нас ще з ним не було контактів, спочатку це була певна заборона лікарів. Він є учасником розслідування причин аварії. Говорити детально про його стан сьогодні не зможемо», - додав М.Тимченко.

Як повідомляв УНІАН, на шахті «Комсомолець Донбасу» вранці 3 січня під час підготовчих робіт конвеєрного штреку лави, виникло газодинамічне явище з відвалом породи без подальшого горіння.

У момент пригоди під землею працювали 300 осіб, із них на аварійній дільниці - 4 людини. Один гірник піднявся самостійно, тіло одного шахтаря було відразу знайдено рятувальниками. Тіла двох інших гірників були знайдені ввечері 5 січня.

Факт аварії занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) КК України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter