Депутат пропонує заборонити капкани
Народний депутат Олександр Голуб (фракція КПУ) вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про мисливське господарство та полювання».
Зазначеним законопроектом, текст якого розміщено на сайті Верховної Ради, пропонується заборонити полювання капканоподібними знаряддями лову.
Крім того, передбачено, що полювання з жовтня по лютий включно може здійснюватися і на шакала. Чинним законом у ці строки дозволено полювання на білку, бобра, ондатру, куниць лісову та кам'яну, норку американську, тхора лісового, єнотовидного собаку, лисицю, вовка.
О.Голуб пропонує винести вовка зі списку шкідників, зазначеного в ст. 33 Закону «Про мисливське господарство та полювання», а також анулювати видачу премій за його відстріл, залишивши вовка мисливським видом.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що це «буде сприяти посиленню боротьби із браконьєрством та створить умови мисливським господарствам отримувати гроші у свій бюджет за добування цінного хутрового звіра – вовка».
Як сказано у пояснювальній записці, на даний час в Україні у неволі у приватних осіб незаконно утримується до тисячі вовків (при офіційній чисельності природної популяції вовків 2600-2700 голів). «При цьому за умови відсутності такс за добування вовка добитися сплати відшкодувань особами, що займаються відловом вовка з природи або розведенням та продажем вовків є фактично неможливим», - сказано у записці. Даним законопроектом вирішується цю проблема, зазначається у пояснювальній записці.