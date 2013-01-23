Депутат пропонує заборонити капкани

Зазначеним законопроектом, текст якого розміщено на сайті Верховної Ради, пропонується заборонити полювання капканоподібними знаряддями лову.

Крім того, передбачено, що полювання з жовтня по лютий включно може здійснюватися і на шакала. Чинним законом у ці строки дозволено полювання на білку, бобра, ондатру, куниць лісову та кам'яну, норку американську, тхора лісового, єнотовидного собаку, лисицю, вовка.

О.Голуб пропонує винести вовка зі списку шкідників, зазначеного в ст. 33 Закону «Про мисливське господарство та полювання», а також анулювати видачу премій за його відстріл, залишивши вовка мисливським видом.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що це «буде сприяти посиленню боротьби із браконьєрством та створить умови мисливським господарствам отримувати гроші у свій бюджет за добування цінного хутрового звіра – вовка».

Як сказано у пояснювальній записці, на даний час в Україні у неволі у приватних осіб незаконно утримується до тисячі вовків (при офіційній чисельності природної популяції вовків 2600-2700 голів). «При цьому за умови відсутності такс за добування вовка добитися сплати відшкодувань особами, що займаються відловом вовка з природи або розведенням та продажем вовків є фактично неможливим», - сказано у записці. Даним законопроектом вирішується цю проблема, зазначається у пояснювальній записці.