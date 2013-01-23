У жінки в роті луснув ртутний термометр

Як повідомила УНІАН начальник відділу роботи із ЗМІ та громадськістю Територіального управління МНС України у Житомирській області Ірина Романюк, 21 січня до інфекційного відділення Лугинської центральної лікарні звернулася 34-річна жителька села Кремно Лугинського району.

Медики поставили їй діагноз "отруєння ртуттю".

Жінка вимірювала температуру, однак термометр несподівано лопнув у неї в роті.

Наразі постраждала перебуває в лікарні в тяжкому стані.