У жінки в роті луснув ртутний термометр
02:32, 23 січня 2013Суспільство
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У Житомирській області госпіталізовано жінку, в якої в роті луснув ртутний термометр
Як повідомила УНІАН начальник відділу роботи із ЗМІ та громадськістю Територіального управління МНС України у Житомирській області Ірина Романюк, 21 січня до інфекційного відділення Лугинської центральної лікарні звернулася 34-річна жителька села Кремно Лугинського району.
Медики поставили їй діагноз "отруєння ртуттю".
Жінка вимірювала температуру, однак термометр несподівано лопнув у неї в роті.
Наразі постраждала перебуває в лікарні в тяжкому стані.
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