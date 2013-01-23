Міноборони виділить 6,4 млн грн на утримання ракетного крейсера
Міністерство оборони виділить у 2013 році 6,4 млн грн «Суднобудівному заводу ім. 61 комунара» на утримання ракетного крейсера «Україна», будівництво якого почалося ще 1984 року.
Про це повідомляється на сайті «Вісник державних закупівель».
При цьому в повідомленні сказано, що дата укладення договору - 18 січня.
За інформацією ЗМІ, в 2012 році на утримання недобудованого крейсера Міністерство оборони виділило практично таку ж суму - 6,8 млн грн.
Як раніше повідомляв УНІАН, ракетний крейсер був закладений на державному підприємстві “Суднобудівний завод ім. 61 комунара” в Миколаєві у вересні 1984 року на замовлення Військово-морського флоту СРСР і спущений на воду в серпні 1990 року.
Із 1992 до 1995 року крейсер будувався на замовлення Міністерства оборони України. У 1996-1998 роках будівництво було припинено. У 1999 році було укладено новий контракт із Міністерством оборони України на продовження будівництва крейсера для потреб Військово-Морських сил України. З 2001 року будівництво корабля знову припинилося.
17 травня 2010 року президенти України і РФ Віктор Янукович і Дмитро Медведєв домовилися про добудову ракетного крейсера «Україна».
Проте через рік міністр оборони Росії Анатолій Сердюков заявив, що вони не зацікавлені в придбанні крейсера «Україна».
Ракетний крейсер «Україна» (раніше - «Адмірал Флоту Лобов») оснащений ракетним комплексом середнього радіусу дії C-300 «Форт», що є морським варіантом сухопутної системи С-300. Крім того, на борту встановлено 16 пускових установок протикорабельних ракет «Базальт», 3 батареї шестиствольних 30-мм гармат АК-630 «Вимпел», 2 п'ятитрубних торпедних апарата, 130-мм артилерійські системи головного калібру й багато іншого, а для розвідки та корегування вогню є вертоліт.