Завтра по Україні – до 15° морозу

У четвер, 24 січня, по Україні буде хмарно з проясненнями.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у південних, східних та Дніпропетровській областях йтиме сніг, мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура вночі - 0-5° морозу, в Приазов'ї - до 2° тепла, вдень - близько 0°, на Харківщині протягом доби - 3-8° морозу; в Криму очікується дощ, вдень невеликий, температура вночі - 1-6° тепла, вдень - 5-10° тепла.

На решті території вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів; температура вночі - 8-13° морозу, на півночі Лівобережжя - до 15°, вдень - 3-8° морозу; на Закарпатті вночі - 1-6° морозу, вдень - близько 0°.

На дорогах країни, крім Криму, ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

По Київській області хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 8-13°, вдень - 3-8° морозу.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - близько 10°, вдень - 6-8° морозу.