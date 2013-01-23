За нових правил реєстрації українці не можуть взяти довідку про склад сім’ї

Міністерство соціальної політики ініціює проведення наради з представниками Мінрегіонбуду та Державної міграційної служби щодо вирішення питання видачі довідки про склад сім’ї, необхідної для призначення соціальних виплат та пільг.

Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України, про це поінформував директор Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України Віталій Мущинін. За його словами, у зв’язку зі змінами у законодавстві, що набули чинності з 4 січня 2013 року, є необхідність визначити орган, який видаватиме довідки про склад сім’ї.

«Довідка про склад сім’ї є одним з документів, який подається під час призначення багатьох соціальних виплат. Це передбачено низкою законодавчих актів та постанов уряду. Раніше її видавали паспортисти при ЖЕКах. Однак з 4 січня реєстрацією громадян займаються територіальні органи Державної міграційної служби, яка на сьогодні не надає таку довідку, що ускладнює оформлення соціальних виплат та пільг. Тому ми звернулися до Державної міграційної служби та Мінрегіонбуду з пропозицією провести узгоджувальну нараду, щоб вирішити це питання», - сказав він.

В.Мущинін повідомив, що проблема з отриманням довідки про склад сім’ї для призначення певних виплат та пільг стосується понад 4,5 мільйонів сімей, якими опікується Мінсоцполітики. Тому Міністерство запропонувало своїм територіальним управлінням механізм тимчасового врегулювання питання стосовно виплат, які потребують термінового розгляду.

«Ми звернулися до Головних управлінь праці та соціального захисту населення щодо можливості призначення, зокрема, допомоги при народженні дитини на підставі акту обстеження умов проживання сім’ї із зазначенням в ньому інформації, що новонароджена дитина є другою або третьою в даній сім’ї. Однак це тимчасовий варіант. Сподіваємось, що на ініційованій нами узгоджувальній нараді буде знайдено системне рішення», - відзначив В.Мущинін.

Довідка УНІАН. У зв’язку із набуттям чинності Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та наказу Міністерства внутрішніх справ від 22.11.2012 № 1077 «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів», функції паспортистів, які працювали при ЖЕКах і видавали довідки про склад сім’ї, перейшли до Державної міграційної служби, однак питання видачі таких довідок залишилось відкритим.