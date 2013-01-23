Екс-міністр ЖКГ: Тарифи для багатих - це просто смішно

Ідея уряду встановити окремі тарифи на комунальні послуги для багатих є популістською і нездійсненною.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на прес-конференції голова Союзу власників житла України, екс-міністр ЖКГ (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко.

«Тарифи для багатих - це просто смішно», - сказав екс-міністр ЖКГ.

Він нагадав, що у 2007-2008 роках, коли мером Києва став Леонід Черновецький, він теж хотів зробити соціально справедливі тарифи і запровадити 12 тарифів для різних груп населення.

«Тариф — це економічна категорія, він не залежить від того, хто на кінці цієї труби. Тому що він розраховується економічно. Інакше ми потрапимо в нову корупційну пастку. Хто ділитиме на бідних і багатих? У всьому світі соціальна справедливість встановлюється для багатих збільшеними податками... Чому нині закидається в суспільство ця популістська нездійсненна новація, мені важко коментувати», - сказав експерт.

О. Кучеренко додав, що згідно із законодавством, уряд не особливо впливає на встановлення тарифів на комунальні послуги.

«Якби хтось в уряді прочитав закон, то уряд би зрозумів, що він на тариф сьогодні не дуже впливає. Сфера тарифоутворення природних монополій — теплопостачання і водопостачання — функція регулятора. Уряд тут просто ні при чому... Регулятор зобов'язаний зробити економічно обгрунтований тариф, а уряд і місцеві бюджети зобов'язані знайти відповідні джерела покриття», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що тарифи на газ в Україні можуть бути підвищені лише для багатих верств населення.

«Наші люди платитимуть тільки посильний, відповідний їхнім доходам, обгрунтований тариф. Інша справа, що уряд пропонує частину навантаження бюджетної компенсації різниці в тарифах покласти на багатих», - сказав він.

М.Азаров наголосив, що планується запровадження диференційованої системи тарифів. «Ми удосконалюватимемо систему диференційованих тарифів для тих, хто безболісно може платити ринкову вартість поставок та інших комунальних послуг. Соціально справедлива система, відкидати яку просто нонсенс», - сказав прем'єр.