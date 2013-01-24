Україна та Білорусь спростили правила переходу держкордону

Як повідомили УНІАН у Держприкордонслужбі України, від імені українського уряду документ сьогодні підписав голова Держприкордонслужби Микола Литвин, а від імені білоруського уряду - керівник Державного прикордонного комітету Білорусі Олександр Боєчка.

Угода передбачає, що жителі Рокитнівського району Рівненської області та Столінського району Брестської області матимуть змогу з 15 червня по 15 листопада 2013 року перетинати українсько-білоруський державний кордон у трьох місцевих пунктах пропуску та зможуть перебувати на території суміжної держави в межах обумовлених територій. Передусім це пов’язано з тимчасовим сезонним пропуском громадян з метою збору дикоросів. Пропуск згідно домовленостей здійснюватиметься в тимчасових пунктах пропуску "Дроздинь", "Познань" та "Березове".

Керівники прикордонних відомств України та Білорусі також підписали План розвитку співробітництва між Державною прикордонною службою України та Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь на 2013-2014 роки.

Зустріч М.Литвина та О.Боєчка проходила у білоруському місті Гомель.