Експерт прогнозує, що гривня обвалиться під кінець року

14:45, 24 січня 2013
Суспільство
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Найбільш вірогідним показником курсу національної валюти по відношенню до долара США є 8,8-9 грн за долар на кінець 2013 року.

Гривні дали часу до кінця року

Як передає кореспондент УНІАН, про це на круглому столі заявили фінансист, колишній виконуючий обов'язки міністра фінансів України Ігор Уманський і керуючий партнер інвестиційної компанії «Капітал Таймс» Ерик Найман.

Зокрема, за словами Е.Наймана, найбільш вірогідним є прогноз 8,8 грн за долар на кінець 2013 року. «Потрібно враховувати наступні речі. По-перше, дефіцит торгового балансу – приблизно 8 млрд доларів. По-друге, обсяг купівлі валюти населенням. Якщо в докризові часи цей обсяг становив 2 млрд доларів на рік, то зараз – до 10 млрд доларів. Чому? Люди голосують грошима за особистий вибір і спокій. Третій момент – 9 млрд доларів платежів, які доведеться сплатити за зобов'язаннями у 2013 році. Сумарно одержуємо близько 27 млрд доларів «у мінусі», - сказав він. При цьому, серед джерел надходження валюти до країни експерт відзначив: перекази від гастарбайтерів – близько 7 млрд доларів, прямі іноземні інвестиції – ближче до 5 млрд доларів, а також запозичення на зовнішніх ринках у розмірі 4-9 млрд доларів. «Якщо залучимо стельову суму (на зовнішніх ринках - УНІАН) у 9 млрд - сумарно одержимо «в плюсі» 21 млрд доларів. За умови, що населення знизить обсяг купівлі покупки валюти до бажаних 2 млрд доларів, і ми «закриємо» зовнішній борг, на «покриття» різниці буде потрібно лише 1 млрд доларів валютних резервів НБУ. І тоді курс гривні вдасться втримати на нинішньому рівні 8,0 за долар. Втім, це дуже оптимістичний сценарій», - вважає Е.Найман.

Песимістичний сценарій, на його думку, набагато страшніше. «За умови, що ми залучимо мінімальний обсяг коштів у 4 млрд доларів, а обсяг купівлі валюти населенням залишиться максимальним – 10 млрд доларів, то платіжна «дірка» становитиме не менш як 16 млрд доларів, які доведеться покривати тільки за рахунок резервів Нацбанку. А це – різка девальвація до 15-20 грн за долар, а може й нижче – аж до білоруського варіанту розвитку подій», - сказав Е.Найман, додавши, що песимістичний сценарій багато в чому може бути обумовлений політичними нюансами, характерними для України.

Разом з тим, базовий сценарій, за словами експерта, - зниження курсу до 8,8 грн за долар. «Я виходжу з базового сценарію, що гривню все ж таки не розірве, і курс зупиниться на позначці 8,8 грн за долар. Для цього потрібно, щоб населення все ж таки купило менше валюти, благо Нацбанк і податкова в цьому напрямі можуть активно попрацювати», - упевнений Е.Найман. При цьому ключовим питанням, за його словами, є залучення максимуму зовнішніх ресурсів в обсязі не менш як 9 млрд доларів.

Разом з тим І.Уманський переконаний, що передбачити курс гривні на кінець 2013 року в умовах українських реалій дуже складно. «Прогнозувати курс – невдячне заняття, особливо якщо курсоутворення має психологічний аспект і політичні нюанси. Але що стосується ризиків і приблизного обсягу проблем, які треба вирішити у 2013 році, нам треба розуміти: нам дійсно доведеться залучати зовнішні запозичення. Причому з урахуванням боргів корпоративного сектора їх має бути навіть не 9 млрд, а 13-15 млрд доларів. Крім того, велике значення матиме монетарна політика Нацбанку і вміння регулятора чітко і обгрунтовано доносити свою позицію до населення і інвесторів – внутрішніх і зовнішніх», - вважає І.Уманський.

Він підкреслив, що та ліквідність, якою наповнений сьогодні ринок, добра лише в тому випадку, якщо вона буде направлена за цільовими програмами рефінасування середньо- і довгострокових проектів. «В іншому разі вірогідний сценарій розриву дамби, і негативні очікування можуть зіграти ключову роль у курсоутворенні», - сказав експерт.

Він також додав, що, за його оцінками, найбільш вірогідним буде курс 9 грн за долар. «Думаю, нам вдасться утримати курс в діапазоні 9 грн за долар на кінець року, і це буде позитивно для економіки, тому що нинішній курс у 8 грн за долар тримається давно, і при цьому він просто зафіксований. Разом з тим, у нас є підстави для стриманого оптимізму», - сказав І.Уманський.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ запевнив, що курс гривні в 2013 році залишиться стабільним. Закладений у держбюджеті середньорічний курс гривні на рівні 8,3-8,4 за 1 долар буде витриманий. Разом з тим, Світовий банк (СБ) у своїй доповіді про перспективи розвитку світової економіки прогнозує, що курс гривні в 2013 році досягне піку зниження і становитиме 8,7 грн за долар проти курсу 8 грн за долар у 2012 році.

У 2014 році, за даними СБ, почнеться поступове зміцнення національної валюти – до 8,6 грн за долар. Прогнозний курс долара у 2015 році становитиме 8,4 грн/дол.

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