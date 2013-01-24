Експерт прогнозує, що гривня обвалиться під кінець року

Як передає кореспондент УНІАН, про це на круглому столі заявили фінансист, колишній виконуючий обов'язки міністра фінансів України Ігор Уманський і керуючий партнер інвестиційної компанії «Капітал Таймс» Ерик Найман.

Зокрема, за словами Е.Наймана, найбільш вірогідним є прогноз 8,8 грн за долар на кінець 2013 року. «Потрібно враховувати наступні речі. По-перше, дефіцит торгового балансу – приблизно 8 млрд доларів. По-друге, обсяг купівлі валюти населенням. Якщо в докризові часи цей обсяг становив 2 млрд доларів на рік, то зараз – до 10 млрд доларів. Чому? Люди голосують грошима за особистий вибір і спокій. Третій момент – 9 млрд доларів платежів, які доведеться сплатити за зобов'язаннями у 2013 році. Сумарно одержуємо близько 27 млрд доларів «у мінусі», - сказав він. При цьому, серед джерел надходження валюти до країни експерт відзначив: перекази від гастарбайтерів – близько 7 млрд доларів, прямі іноземні інвестиції – ближче до 5 млрд доларів, а також запозичення на зовнішніх ринках у розмірі 4-9 млрд доларів. «Якщо залучимо стельову суму (на зовнішніх ринках - УНІАН) у 9 млрд - сумарно одержимо «в плюсі» 21 млрд доларів. За умови, що населення знизить обсяг купівлі покупки валюти до бажаних 2 млрд доларів, і ми «закриємо» зовнішній борг, на «покриття» різниці буде потрібно лише 1 млрд доларів валютних резервів НБУ. І тоді курс гривні вдасться втримати на нинішньому рівні 8,0 за долар. Втім, це дуже оптимістичний сценарій», - вважає Е.Найман.

Песимістичний сценарій, на його думку, набагато страшніше. «За умови, що ми залучимо мінімальний обсяг коштів у 4 млрд доларів, а обсяг купівлі валюти населенням залишиться максимальним – 10 млрд доларів, то платіжна «дірка» становитиме не менш як 16 млрд доларів, які доведеться покривати тільки за рахунок резервів Нацбанку. А це – різка девальвація до 15-20 грн за долар, а може й нижче – аж до білоруського варіанту розвитку подій», - сказав Е.Найман, додавши, що песимістичний сценарій багато в чому може бути обумовлений політичними нюансами, характерними для України.

Разом з тим, базовий сценарій, за словами експерта, - зниження курсу до 8,8 грн за долар. «Я виходжу з базового сценарію, що гривню все ж таки не розірве, і курс зупиниться на позначці 8,8 грн за долар. Для цього потрібно, щоб населення все ж таки купило менше валюти, благо Нацбанк і податкова в цьому напрямі можуть активно попрацювати», - упевнений Е.Найман. При цьому ключовим питанням, за його словами, є залучення максимуму зовнішніх ресурсів в обсязі не менш як 9 млрд доларів.

Разом з тим І.Уманський переконаний, що передбачити курс гривні на кінець 2013 року в умовах українських реалій дуже складно. «Прогнозувати курс – невдячне заняття, особливо якщо курсоутворення має психологічний аспект і політичні нюанси. Але що стосується ризиків і приблизного обсягу проблем, які треба вирішити у 2013 році, нам треба розуміти: нам дійсно доведеться залучати зовнішні запозичення. Причому з урахуванням боргів корпоративного сектора їх має бути навіть не 9 млрд, а 13-15 млрд доларів. Крім того, велике значення матиме монетарна політика Нацбанку і вміння регулятора чітко і обгрунтовано доносити свою позицію до населення і інвесторів – внутрішніх і зовнішніх», - вважає І.Уманський.

Він підкреслив, що та ліквідність, якою наповнений сьогодні ринок, добра лише в тому випадку, якщо вона буде направлена за цільовими програмами рефінасування середньо- і довгострокових проектів. «В іншому разі вірогідний сценарій розриву дамби, і негативні очікування можуть зіграти ключову роль у курсоутворенні», - сказав експерт.

Він також додав, що, за його оцінками, найбільш вірогідним буде курс 9 грн за долар. «Думаю, нам вдасться утримати курс в діапазоні 9 грн за долар на кінець року, і це буде позитивно для економіки, тому що нинішній курс у 8 грн за долар тримається давно, і при цьому він просто зафіксований. Разом з тим, у нас є підстави для стриманого оптимізму», - сказав І.Уманський.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ запевнив, що курс гривні в 2013 році залишиться стабільним. Закладений у держбюджеті середньорічний курс гривні на рівні 8,3-8,4 за 1 долар буде витриманий. Разом з тим, Світовий банк (СБ) у своїй доповіді про перспективи розвитку світової економіки прогнозує, що курс гривні в 2013 році досягне піку зниження і становитиме 8,7 грн за долар проти курсу 8 грн за долар у 2012 році.

У 2014 році, за даними СБ, почнеться поступове зміцнення національної валюти – до 8,6 грн за долар. Прогнозний курс долара у 2015 році становитиме 8,4 грн/дол.