Держземагентство відкрило дані про землі столиці

Дані про 53 тисячі земельних ділянок у Києві, на які оформлені права, вже внесено до Національної кадастрової системи. Про це повідомляє сайт Держземагентства.

Як зазначається у повідомленні, за ініціативою Держземагентства, Київська міська рада своїм рішенням передала дані про земельні ділянки, на які посвідчено права (власність, постійне користування та діюча оренда). До 1 січня 2013 року реєстрацію земельних ділянок здійснював Київзем при КМДА. Тепер ці функції виконуватиме Головне управління Держземагентства в м. Києві.

За словами голови Держземагентства Сергія Тимченка, передача права реєстрації земельних ділянок у столиці дозволить зібрати всю інформацію в рамках однієї кадастрової системи та сприятиме прозорості в сфері земельних відносин.

«В Україні для всіх закони однакові, і столиця не може бути виключенням. Нарешті реєстрація земельних ділянок у Києві буде здійснюватися, так само як і по всій Україні, в рамках автоматизованої Національної кадастрової системи. Це високотехнологічна і повністю прозора система, яка не лише дозволяє реалізувати право громадян на вільний доступ до публічної інформації, але й допоможе виключити зі сфери земельних відносин корупційну складову», зазначив Тимченко.

Нагадаємо, що прийнятий влітку 2011 року Закон «Про державний земельний кадастр» легалізував єдину систему кадастру для всієї України, крім Києва, який отримав відстрочку до 2020 року. Однак, змінами до закону, ініційованими Держземагентством, в липні 2012 року цю відстрочку було скасовано.

Дані про земельні ділянки в межах України щоденно поновлюються та актуалізуються на публічній кадастровій карті http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta.