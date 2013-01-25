Тернопільський бюджет не приймуть і сьогодні

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної ради, коли саме може відбутися бюджетна сесія наразі невідомо.

«Впродовж бюджетних слухань, які тривали у січні, було надано понад 40 пропозицій та зауважень від Тернопільської обласної ради та облдержадміністрації до проекту бюджету. На даний час триває опрацювання запропонованих змін. Таким чином пленарне засідання сесії відбудеться згодом», – пояснили в прес-службі.

За неофіційними даними, представники ВО «Свобода» учора так і не дали підтвердження, що вони прийдуть на сесію. За таких умов в. о. голови облради Сергій Тарашевський прийняв рішення не скликати пленарне засідання, щоб депутати з районів даремно не їхали і не витрачали свій час.

Як повідомляв УНІАН, впродовж 25 та 27 грудня 2012 року депутати обласної ради тричі не змогли розпочати сесію через відсутність кворуму. На ній, окрім іншого, мали б також затвердити бюджет області на 2013 рік. Найбільше відсутніх було в складі найбільшої фракції облради ВО «Свобода».

3 січня в прес-службі облради повідомили, що бюджетна сесія Тернопільської облради відбудеться не раніше 10 січня, оскільки з ініціативи представників ВО «Свобода» було прийнято рішення провести засідання постійних депутатських комісій за участю керівників профільних управлінь Тернопільської обласної державної адміністрації, голів районних рад та районних державних адміністрацій, членів колегій районних державних адміністрацій, членів Тернопільської обласної асоціації органів місцевого самоврядування «Ради Тернопільщини», керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області та представників громадських організацій.

Однак більшість комісій не провели свої засідання до 10 січня.

16 січня після консультації із членами всіх фракцій облради на погоджувальній раді було прийнято рішення провести бюджетну сесію облради 25 січня. За дане рішення проголосували всі уповноважені представники фракцій обласної ради окрім Марії Чашки (ВО «Свобода»), котра утрималась.

Учора, 24 січня, в післяобідню пору С. Тарашевський повідомив, що ще тривають переговори з приводу проведення сесії 25 січня.

Тернопільщина залишається єдиною областю в Україні, де досі не прийнято обласний бюджет.