Мінфін: В Україні затверджено 76,9% місцевих бюджетів

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

При цьому, затверджено бюджети усіх рівнів у Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Полтавській областях та у місті Севастополі.

Також, за даними Мінфіну, із 692 місцевих бюджетів, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом і кінцевим терміном затвердження яких є 31 грудня 2012 року (включно), затверджено 689 місцевих бюджетів, або 99,6%.

Не затверджено 3 таких бюджети, що є порушенням вимог Бюджетного кодексу України, а саме обласний бюджет Тернопільської області, 1 районний бюджет у Івано-Франківській області та бюджет міста Києва.