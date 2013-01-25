Держборг України за грудень збільшився на 2,8%

Загальна сума державного і гарантованого боргу України за грудень 2012 року зросла на 2,8% - до 64,482 млрд доларів США. Повідомлення про це розміщене на офіційному сайті Міністерства фінансів.

У гривневому еквіваленті борг збільшився в грудні 2012 року на 14,1 млрд грн – до 515,4 млрд грн.

Станом на 31 грудня 2012 р. державний зовнішній борг становив 26,1 млрд доларів, державний внутрішній борг – 23,8 млрд доларів, гарантований державою борг - 14,5 млрд доларів.

У гривневому еквіваленті державний внутрішній борг становив 190,3 млрд грн, державний зовнішній борг – 208,8 млрд грн, гарантований державою борг – 116,3 млрд грн.

Таким чином, загальна сума державного боргу за 2012 рік зросла на 8,9%.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2011 року загальна сума державного боргу становила 59,2 млрд доларів, зокрема зовнішній прямий борг становив 24,5 млрд доларів, внутрішній прямий борг - 20,2 млрд доларів, гарантійні зобов'язання – 14,5 млрд доларів.

У грудні 2012 року державне підприємство «Фінансування інфраструктурних проектів» («Фінінпро») завершило розміщення п'ятирічних номінованих у доларах США євробондів на 550 млн. дол. Організатором позики виступив банк Morgan Stanley.