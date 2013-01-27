У понеділок в Україні - до 20° морозу

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 28 січня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у східній частині та на крайньому заході невеликий сніг, у Криму та Приазов'ї слабкий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.

На дорогах ожеледиця, вранці у західних областях подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у Криму північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі у західних та північних областях 11-16°, місцями 20° морозу, на решті території 5-10° морозу, вдень в Україні 3-8° морозу; на Закарпатті вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 3-8° морозу.

У столиці без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 5-7° морозу.