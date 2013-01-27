У Карпатах знайшли тіла двох зниклих ще тиждень тому киян

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій України, тіла було виявлено в неділю вдень в районі урочища Криві Путі гори Гимба, що на Міжгірщині.

«Спочатку було знайдено лижу одного із туристів. При подальшому детальному обстеженні території одним із волонтерів, які допомагали професійним гірським рятувальникам у пошукових роботах, було виявлено тіла загиблих», - зазначається у повідомленні.

На думку професіоналів, люди могли загинути через сходження лавини або ж їх накрило сніговим карнизом.

Пошуки киян тривали майже вісім діб. Ще 19 січня вони вирушили із с. Пилипець Міжірського району в гори та не повернулися. У пошукових роботах були задіяні понад 150 осіб та 15 одиниць техніки.