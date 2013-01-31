Убивцю двох школярок у СІЗО розбив параліч

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Севастополя, таку постанову суд ухвалив за результатами судово-медичної експертизи, згідно з якими, перебуваючи у слідчому ізоляторі, підсудний переніс два інсульти, внаслідок чого у нього порушена мова і спостерігається правосторонній параліч.

Судове слухання кримінальної справи буде відновлено після закінчення лікування підсудного.

Як стало відомо УНІАН від джерела у правоохоронних органах Севастополя, підсудний проходитиме лікування у міській психіатричній лікарні, оскільки там є умови для тримання його у період лікування під вартою.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2012 року в Севастополі в Гагарінському районному суді почалося слухання у кримінальній справі 54-річного громадянина Російської Федерації, якого звинувачують у вбивстві двох севастопольських дівчаток і розтлінні дітей.

Слідством встановлено, що громадянин РФ, проживаючи у Севастополі упродовж тривалого часу, скоював злочини стосовно малолітніх дітей 1993-2000 років народження. У квітні 2012 року стосовно нього була порушена кримінальна справа за фактом розбещення малолітньої за ч. 2 ст. 156 КК України. Кримінальна справа була направлена до Ленінського районного суду м. Севастополя для розгляду по суті. Пізніше справа була перенаправлена до Гагарінського районного суду, де обвинувачений здійснив більшість злочинів.

10-річна Настя Балябіна і 11-річна Таня Мізіна 4 січня 2011 року пішли з двору, і не повернулися. Батьки звернулися до міліції. 29 січня дітей знайшли мертвими у районі старих гаражів. На тілі кожної з них були ножові поранення, за неофіційною інформацією, дівчатка були згвалтовані.