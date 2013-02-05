Ветеринари перевіряють машини на дорогах

05:48, 05 лютого 2013
Суспільство
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В Україні тривають заходи із забезпечення стабільної епізоотичної ситуації та продовольчої безпеки.

Для цього в регіонах діють мобільні групи у складі працівників ветеринарної міліції та державної служби ветеринарної медицини.

Як повідомляє прес-служба Мінагрополітики, протягом минулого тижня ветеринари перевірили 413 об’єктів, діяльність яких пов’язана з обігом продукції тваринного походження. А з метою забезпечення контролю за переміщенням продукції тваринного походження автошляхами України працівники підрозділів ветеринарної міліції спільно з працівниками ДАІ перевірили 122 автотранспортних засоби.

Усього під час перевірок задокументовано 337 правопорушень, а у дохід держави стягнуто штрафних санкцій на суму понад 25 тисяч гривень. Також призупинено роботу 23 підприємств.

Загалом з обігу вилучено 14 945 кг продукції тваринного походження, якість якої не підтверджена відповідними документами та забезпечено контроль за утилізацією 15 982 кг неякісної тваринницької продукції.

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