Глава МЗС України зібрався до Росії
12:20, 05 лютого 2013Суспільство
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19 березня відбудеться візит Кожари до Росії.
Кожара прийняв запрошення Лаврова / Фото : МЗС України
19 березня відбудеться візит міністра закордонних справ України Леоніда Кожари до Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.Кожара повідомив сьогодні на прес-конференції.
“Так, дійсно мій колега Сергій Лавров запросив мене відвідати Росію. Я це запрошення прийняв. На сьогодні узгоджено дату такого візиту. Це 19 березня нинішнього року», - сказав Л.Кожара.
Він зазначив, що порядок денний двосторонніх відносин дуже широкий.
«У нас є багато успішних напрямів, де співпраця розвивається швидко і на взаємовигідній основі», - додав міністр.
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