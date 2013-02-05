Глава МЗС України зібрався до Росії

19 березня відбудеться візит міністра закордонних справ України Леоніда Кожари до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.Кожара повідомив сьогодні на прес-конференції.

“Так, дійсно мій колега Сергій Лавров запросив мене відвідати Росію. Я це запрошення прийняв. На сьогодні узгоджено дату такого візиту. Це 19 березня нинішнього року», - сказав Л.Кожара.

Він зазначив, що порядок денний двосторонніх відносин дуже широкий.

«У нас є багато успішних напрямів, де співпраця розвивається швидко і на взаємовигідній основі», - додав міністр.