Російська військова авіація до 2020 року отримає 17 літаків Ан-70

Про це повідомив журналістам у вівторок командувач ВТА Росії генерал-майор Володимир Бенедиктов. "17 літаків Ан-70 будуть отримані до 2020 року; надходження перших літаків почнеться з 2016 року", - сказав він.

Як пише РІА Новости, Київ і Москва реалізують спільний проект із серійного виробництва військово-транспортного літака Ан-70. Завершення робіт з проекту очікується в травні 2013 року. Минулого тижня стало відомо, що українське державне авіабудівне підприємство "Антонов" вже передало літак представникам міністерств оборони двох країн для подальших спільних випробувань.

Вартість одного Ан-70 оцінюється в 67 мільйонів доларів, машина повинна замінити застарілий Ан-12. Бенедиктов додав, що в даний момент обсяг поставки (17 літаків) узгоджений. Раніше екс-командувач ВТА генерал-лейтенант Віктор Качалкін заявляв, що ВТА ​​до 2020 року отримає 60 літаків Ан-70.