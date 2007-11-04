У Запоріжжі концентрації двоокису азоту, фенолу і пилу перевищують норми

У Запоріжжі облСЕС зареєструвала перевищення в повітрі гранично допустимих концентрацій (ГДК) двоокису азоту, фенолу і пилу при проведенні 11 досліджень проб повітря із 93.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної санепідемстанції, в період з 26 жовтня по 1 листопада фахівцями облСЕС здійснено виїзди в Заводський, Хортицький і Орджонікідзевський райони міста.

"Дослідження проводилися за 13 інгредієнтами. Всього досліджень - 93, вище за ГДК - 11. Максимальні перевищення відмічалися за 3 інгредієнтами і становили за пилом 1,2 ГДК, за двоокисом азоту 1,4 ГДК і за фенолом 1,03 ГДК", - повідомили в облСЕС, зазначивши, що за рештою речовин, що визначаються, перевищень ГДК не зафіксовано.

Довідка УНІАН. У Запоріжжі техногенне навантаження на 1 жителя становить 687 кг шкідливих речовин на рік. На території обласного центру працює більш як 230 промислових підприємств, що викидають лише в атмосферу понад 150 тис. тонн забруднюючих речовин.

За даними Запорізької мерії, "за рік на одного жителя Запоріжжя припадає 191 кг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 103 кг забруднюючих речовин у водні об`єкти і 393 кг відходів".