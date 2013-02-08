У Полтаві бракує вакцин для всіх постраждалих від укусів собаки

Про це журналістам повідомив заступник начальника міського управління охорони здоров`я Полтавського міськвиконкому Олександр Насонов.

За його словами, вакцинували спочатку дітей і тих дорослих, у кого були глибокі рани від укусів.

«Ми вибрали всі залишки вакцини від сказу в «Полтавафарм», які були. Замовили вакцину ще», - сказав О.Насонов.

Він також зазначив, що лікарі точно не знають, чи був собака хворий на сказ, проте вирішили перестрахуватися і вакцинувати всіх постраждалих.

Нагадаємо, увечері у четвер, 7 лютого, в Київському районі Полтави собака покусав 28 осіб, серед яких 7 дітей.

Пошуки собаки на даний момент продовжує ветеринарна служба спільно з працівниками Держслужби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.