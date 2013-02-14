Безногий олімпієць Пісторіус застрелив подругу, прийнявши її за грабіжника

Південноафриканська зірка легкої атлетики - 26-річний паралімпієць Оскар Пісторіус - арештований поліцією за звинуваченням у вбивстві своєї подруги, відомої фотомоделі Ріви Стінкамп, повідомляє newsru з посиланням на Reuters.

За даними Talk Radio 702, атлет в 4 ранку розстріляв подругу у власному будинку, помилково прийнявши її за грабіжника. Африканське видання Beeld стверджує, що поранення виявилися смертельними і дівчина загинула на місці події.

Пісторіус арештований, він перебуває в стані шоку.

Як очікується, спортсмен постане перед судом магістрату Преторії вже в четвер.

На місці злочину виявлено 9-міліметровий пістолет.

За версією британського телеканалу Sky News, дівчина хотіла привітати атлета з Днем святого Валентина. Це повинен був бути сюрприз, вона розбудила його, але він, очевидно, прийняв її за грабіжника.

30-річна Ріва Стінкамп народилася в Порт-Елізабет і працювала моделлю в Йоганнесбурзі. Вона була постійною учасницею різних ток-шоу і обличчям місцевих чоловічих журналів.

Пісторіус з'явився на світ без гомілкових кісток і є єдиним спортсменом з обмеженими можливостями, який взяв участь в Олімпійських іграх. Спортивний арбітражний в Лозанні в 2008 році дозволив йому виступати на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу з легкої атлетики,оскільки карбонові протези J-подібної форми не дають їх власникові переваги над іншими бігунами.