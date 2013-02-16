На завтра синоптики обіцяють ожеледицю

Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише у Криму та місцями у Приазов`ї невеликий мокрий сніг, вдень з дощем.

На дорогах північної половини країни ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу (в західних областях 7-12°), вдень 1-6° морозу, на Закарпатті близько 0°; у південній частині вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні Криму протягом доби 1-6° тепла.

У Києві та області у неділю - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9°, вдень 1-6° морозу. У Києві вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.