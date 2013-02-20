22 лютого в Харків пустять додатковий Hyundai

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), потяг № 162 Київ-Харків 22 лютого відправиться з Києва о 12-й годині 15 хвилин, потяг № 163 Харків-Київ буде відправлено з Харкова о 20-й годині 19 хвилин.

«УЗШК продовжить вивчати пасажиропотік і, у разі потреби, призначати додаткові потяги категорії Інтерсіті+», - повідомили в «Укрзалізниці».

Наповненість швидкісних потягів на напрямі Київ-Харків досягає 90%.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди категорії Інтерсіті+ виробництва Hyundai Rotem розпочали курсувати на залізницях України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес».

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються у рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн доларів США) фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея терміном на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год на залізницях України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.