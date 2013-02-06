Колесніков марить, що через рік вся Україна пересяде на Hyundai

Через рік вся Україна їздитиме на потягах Hyundai, заявив голова парламентського комітету з питань транспорту і зв'язку, колишній міністр інфраструктури Борис Колесніков у інтерв'ю інтернет-виданню "Ліга".

За його словами, закупівля корейських потягів Hyundai була абсолютно правильним кроком.

"Закупівля корейських потягів - це абсолютно правильний крок, і я думаю, що вже влітку українці оцінять комфорт і європейську якість перевезень", - сказав Б.Колесніков.

Він відзначив, що основні проблеми з поїздами розпочалися взимку, до цього були незначні запізнення. "Але вже у січні їх вдалося вирішити. Згідно з даними за січень, сталася лише одна затримка у Львові, це при 14 рейсах на день", - сказав екс-міністр.

Б.Колесніков також відзначив, що "Мінінфраструктури дотримуватиметься стратегії Президента, а вона полягає в наступному: хочете продавати потяги в Україні, побудуйте тут завод, а банки країни, яка побудувала завод, мають забезпечити десятирічне фінансування. Рішення ухвалить залізниця, але, я думаю, за чистим імпортом Україна купувати потяги не буде".

За його інформацією, також одна з світових корпорацій, яка випускає потяги, вже ухвалила рішення про будівництво нових заводів у Бразилії, США і Україні.

Нагадаємо, з настанням холодів почастішали затримки потягів Hyundai у зв'язку з технічними несправностями. “Укрзалізниця” виплатила пасажирам швидкісних міжрегіональних електропоїздів «Український експрес» виробництва Hyundai Rotem компенсації за запізнення і скасування рейсів на загальну суму 800 тис. грн.

25 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович на засіданні Ради регіонів розкритикував закупівлю потягів Hyundai.

Незабаром після цього Мінінфраструктури повідомило, що, за інформацією компанії Hyundai Corporation, всі недоліки, які заважають нормальній експлуатації потягів на території України, повністю виявлено і вивчено, а також розроблено і реалізується комплекс заходів з їх успішної ліквідації. Hyundai Corporation висловила упевненість, що разом з «Укрзалізницею» всі існуючі проблеми будуть вирішені у найкоротші терміни.