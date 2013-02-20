Французи повернулися на ЧАЕС
Французька компанія «Новарка» відновила роботи на об'єкті «Укриття».
Французька компанія «Новарка» 20 лютого відновила всі роботи на об'єкті «Укриття», які були припинені після зруйнування 12 лютого покрівлі у машинному залі четвертого блоку Чорнобильської АЕС.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чорнобильської АЕС.
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«З 20 лютого компанія "Новарка" відновлює роботи з монтажу металоконструкцій і обшивки арки в зоні вільного доступу (монтажного майданчика НБК)», - йдеться у повідомленні з посиланням на письмове повідомлення компанії керівництва Чорнобильською АЕС.
Також у повідомленні ЧАЕС наголошується, що на даний час персонал ЧАЕС веде роботи з розчищення завалу, що утворився в результаті руйнування частини стінної конструкції і покрівлі машинного залу четвертого блоку ЧАЕС.
Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінних панелей і частини легкої покрівлі машинного залу енергоблоку № 4. Площа руйнування становила близько 600 кв. м. Будівельні конструкції зруйновано на ділянці машзалу, пошкодженого під час техногенної аварії на 4-му енергоблоці у 1986 році.
Усі роботи на об'єкті «Укриття» після руйнування покрівлі 12 лютого в машинному залі четвертого блоку Чорнобильської АЕС були припинені, змін радіаційної обстановки не зафіксовано.
Підприємство «Новарка» акредитоване в Україні для виконання проекту будівництва нового укриття для Чорнобильського фонду «Укриття». Завершення робіт з будівництва об'єкту «Укриття» на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС планується до 2015 року. Вартість спорудження оцінюється в 980 млн євро, при цьому у контрактах з концерном «Новарка» зафіксовано суму 935 млн. євро.