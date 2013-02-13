ЗМІ: З Чорнобильської АЕС евакуювали французьких робітників

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse, всього із станції було вивезено близько 80 осіб.

У компаніях евакуацію працівників пояснили запобіжними заходами.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на Чорнобильській АЕС відбулося часткове руйнування стінних панелей і частини легкої покрівлі машинного залу енергоблока №4. Площа руйнування становила близько 600 кв.м.

Інцидент відбувся о 14.03 в приміщеннях, які не обслуговуються.

"Ця конструкція не є відповідальною будівельною конструкцією об'єкту "Укриття". Порушень меж і умов безпечної експлуатації згідно з технологічним регламентом об'єкта "Укриття" немає", – повідомили в адміністрації станції.

"Змін радіаційної обстановки на проммайданчику ЧАЕС, в зоні відчуження немає. Потерпілих немає", – запевнили на АЕС.

Як повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, попередньо причиною руйнування на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стало сніжне перенавантаження.