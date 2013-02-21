КМДА пропонує Київраді вдвічі збільшити площу муніципальної книгарні

А у Подільському районі, що відведене для КП «Міський магазин», з метою розширення мережі книгарень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Як зазначається, у 2012 році депутати Київради прийняли рішення закріпити за комунальним підприємством нежитлові приміщення площею 164,7 кв. м на вулиці Ентузіастів, 11 у Дніпровському районі та площею 70 кв. м на проспекті Правди, 66-А в Подільському районі. Проте в ході перевірки останніх було встановлено непридатність підсобних приміщень для розміщення книжкового магазину, оскільки до них немає вільного доступу для покупців.

У результаті повторного обстеження будівлі на проспекті Правди було вирішено збільшити площу приміщення до 148,6 кв. м для передачі з балансу КП «Київжитлоспецексплуатація» на баланс КП «Міський магазин», що дозволить облаштувати там книжковий магазин.

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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада 2011 року в Києві відкрили книгарню «Сяйво книги», яка стала першим магазином книжкової муніципальної мережі. Магазин почав працювати у колишній книгарні “Сяйво” на вулиці Червоноармійській, 6.

12 липня 2012 року Київрада виділила два приміщення в столиці під обладнання в них книгарень: на проспекті Правди, 66-А та на вулиці Ентузіастів, 11. Проект рішення було підготовлено на виконання доручення голови КМДА щодо відкриття книгарень «Сяйво книги» по одній у кожному районі Києва.

Виділені приміщення закріплені за комунальним підприємством «Міський магазин».