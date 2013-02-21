Посеред Львова шмат штукатурки зі старого будинку впав жінці на голову

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, вчора, 20 лютого, з будинку по вулиці Саксаганського, 11 на 65-річну жінку-перехожу впав шматок штукатурки внаслідок чого вона отримала травму голови.

За інформацією Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, бригадою швидкої медичної допомоги постраждалу в стані середнього ступеня тяжкості було доставлено у 8-му міську клінічну лікарню.

Як зазначив начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації Львова Василь Салабай, «у центральній частині міста стара забудова і зміна температурного режиму призводить до відшарування штукатурки. Працівники ЛКП моніторять будинки, якщо є видимі ознаки відшарування, місце огороджується стрічкою, небезпечні елементи збиваються».