Швидкісні поїзди в Україні перевезли більше 1,3 млн пасажирів

Нагадаємо, що «Українська залізнична швидкісна компанія» була створена 22 лютого 2012 року. Перший промо-рейс швидкісного електропоїзда був виконаний 25 травня 2012 за маршрутом Київ-Львів-Київ, а вже 27 травня 2012 року був виконаний перший графікових рейс за маршрутом Київ-Харків. На сьогоднішній день в експлуатації компанії знаходяться 12 міжрегіональних двосистемних швидкісних електропоїздів - 10 електропоїздів категорії Інтерсіті + виробництва компанії Hyundai Rotem та 2 електропоїзди категорії Інтерсіті виробництва компанії Skoda Vagonka.

Загальний пробіг 12 поїздів, які експлуатуються компанією, вже склав 2,4 млн км. З 5 лютого 2013 року на поїздах Інтерсіті + вперше введена система контролю і посадки по електронним проїзним документам. З моменту дії послуги посадку по електронним квиткам здійснили 2863 пасажира. Найближчим часом УЖСК планує ввести бонусну програму для пасажирів, які часто подорожують, розширити маршрутну мережу, розширити та удосконалити пакет послуг для пасажирів, ввести додаткові канали комунікації між компанією та пасажирами - через веб-сайт і call-центр.

Також УЗШК планує ввести систему гнучкого регулювання тарифів, передбачати надання знижки при завчасному придбанні квитків. З нагоди першої річниці "Української залізничної швидкісної компанії" розпочато створення музею історії підприємства.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) була створено відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012 року. УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних та зарубіжних виробників.