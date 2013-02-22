РФ вимагає від США пильнувати за усиновленими російськими дітьми

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться у зверненні російських депутатів до американських колег, за яке сьогодні проголосувало 436 парламентаріїв.

«Держдума висловлює велику стурбованість у зв'язку з випадками насильницької смерті російських дітей, які були усиновлені американськими громадянами і проживали на території США», - йдеться у документі.

Депутати нагадують, що в січні 2013 року сталася чергова трагедія – смерть трирічного Максима Кузьміна, громадянина Російської Федерації, якого разом з молодшим братом Кирилом усиновили громадяни США.

На думку депутатів Держдуми, смерть Максима пов'язана з фактом жорстокого ставлення до нього прийомних батьків. Цей випадок є продовженням драматичних подій грудня 2012 року, що стали приводом для встановлення заборони передачі дітей, що є громадянами РФ, на усиновлення (удочеріння) громадянам США.

На думку Держдуми, видається необхідним повернення Кирила Кузьміна до РФ з метою збереження його життя і здоров'я.

З метою забезпечення безпеки і благополуччя всіх усиновлених американськими громадянами російських дітей Держдума закликає Конгрес США невідкладно вжити вичерпних заходів із забезпечення безпеки і недопущення порушення прав російських дітей, усиновлених громадянами США, зокрема недопущення жорстокого поводження з ними, а також забезпечити парламентський контроль за реалізацією відповідних заходів.

Російські депутати пропонують посилити встановлені на території США вимоги до процедури усиновлення і правил відбору кандидатів в усиновителі у разі перевлаштування російських дітей, усиновлених громадянами США, в інші американські сім'ї.

Окрім цього, Держдума вимагає забезпечити оперативне і своєчасне інформування Державним департаментом США МЗС Росії про всі факти жорстокого поводження з російськими дітьми, усиновленими громадянами США, а також забезпечити в найкоротші терміни надання повної інформації про умови проживання в американських сім'ях усіх російських дітей, які були усиновлені громадянами США.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2012 року президент РФ Володимир Путін підписав закон «Про заходи впливу на осіб, які причетні до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації», що, серед іншого, забороняє усиновлення російських дітей громадянами США. Цей закон ухвалено у відповідь на американський закон, що передбачає введення візових санкцій проти росіян, які імовірно відповідальні за смерть юриста Сергія Магнітського в СІЗО. Російські парламентарії назвали свій закон «імені Діми Яковлєва» - в пам'ять про 2-річного російського хлопчика, який загинув у США через недбалість усиновителів.