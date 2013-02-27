Сержант ППС грабував приватні автомобілі

Як повідомило кореспондентові УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, допомагали сержантові ще двоє цивільних осіб. Крали в нічний час, беручи все, що має будь-яку цінність.

Злочинця не могли спіймати два місяці. Він попався випадково під час пограбування чергового приватного мікроавтобуса. Як виявилося, сержант ППС дуже добре знав графік чергувань міліцейських підрозділів у місті і тому вибирав для грабунку автомобілі на тих вулицях, де чергував сам, або в інших, «не прикритих» спостереженням патрулів місцях.

За даними джерела, керівництво буковинської міліції вже прийняло рішення про розформування взводу у Чернівецькому батальйоні ППС, де служив злочинець, звільнення з роботи психолога. Керівників цього підрозділу понижено у званні та посаді.

Наразі, справу передано в прокуратуру, триває слідство.

У СГЗ УМВС України в Чернівецькій області кореспонденту УНІАН підтвердили, що «такий факт» із грабіжником – міліціонером мав місце, однак відмовилися коментувати подію, посилаючись на те, що з цього приводу зараз «готується офіційне повідомлення».